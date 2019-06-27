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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje - İRBİD İzle

Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje - İRBİD İzle

- Büşra ile Hena İrbid kentindeki "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneğinde çalışmalar yürütmesi - Suriyeli Büşra Seniyan ile röportaj - Ürdün lü Hena Cemal ile röportajİRBİD (AA) - LEYS CÜNEYDİ - Suriye'deki savaştan kaçarak Ürdün 'e sığınan ve üniversite eğitimi alamayan Büşra Seniyan (21) ile Ürdün lü arkadaşı Hena Cemal (23) yeni girişimcilere yol gösterecek bir bilgisayar programı geliştirdi. Ürdün 'ün kuzeyindeki İrbid kentindeki, "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneğinde çalışmalar yürüten, Büşra ile Hena'nın geliştirdiği ve "Said" ismi verilen proje girişimcilere yeni bir kapı açacak.AA muhabirine konuşan Büşra ve Hena, birçok gencin kendi projelerini geliştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamayıp zarar ettiklerini söyledi.

Girişimcilere destek olma fikriyle yola çıkıp bu programı geliştirdiklerini anlatan Büşra ve Hena, bununla girişimcilere, idari yönetim sürecinin fizibilitesi, stratejik planlama, insan kaynakları ve yönetimi, çalışma ekibinin uygun ve doğru bir şekilde oluşturulması, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ile tehditlerin analiz edilmesi konularında destek olmayı amaçladıklarını belirtti.
Üniversite eğitimini yaklaşık bir yıl önce Muhasebe ve Finans alanında tamamladığını dile getiren Hena, girişimcilik konusunda uzman bir üniversite hocasından dersler alıp kendini geliştirdiğine dikkati çekti. - "İstenince hiçbir şey imkansız değildir"Lisede çok başarılı olmasına rağmen ülkesindeki savaştan kaçarak Ürdün 'e gelen Büşra ise üniversite eğitimi alma konusunda arkadaşı kadar şanslı olmasa da arkadaşıyla geliştirdiği projenin kendisine bilgisayar konusundaki yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

2013'ten bu yana ailesiyle Ürdün 'de yaşadığını ve bu projeyle ülkesinde yapamadıklarını yapma fırsatı elde ettiğini belirten Büşra, "Farklı milletlerden gençlerin gerçekleştirmek istediği fikirleri var. Biz de buradan hareketle gayret ve ısrar olduğu sürece hiçbir şeyin imkansız olmadığını ispatlamak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

Strateji Muhabir Girişimcilik 

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