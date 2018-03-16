Suriye ve Afrin’e yardım TIR’ı yola çıktı

-Açıklama

-Tırın yola çıkması



( MUĞLA )- Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri tarafından gerçekleştirilen ‘Suriye ve Afrin’e Kardeşlik Köprüsü’ yardım kampanyasında toplanan bir TIR un Hatay’a gönderildi. MUĞLA



- Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri tarafından başlatılan Suriye ve Afrin’e kardeşlik köprüsü yardım kampanyasında toplanan bir TIR un Muğla’da yola çıktı. Kampanyada toplanan un, ilk kafile olarak sembolik olarak tören düzenlendi.

Menteşe Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri adına İHH Muğla Şube Başkanı İsmail Çiftlikli açıklama yaptı. Çiftlikli, “Bir ay önce Muğla Sivil Toplum Teşekkülleri ile birlikte aldığımız karar ile güzide ordumuzun da mücadele ettiği Suriye ve Afrin’e yardım kampanyası kararının ardından un kampanyası başlattık. Kampanyamız devam ediyor. Bu TIR’ı bugün buradan sembolik de olsa bir tören düzenlemek istedik. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bundan sonraki yardımlarımız direk genel merkeze aktarılacak. Bunun amacı da buradan nakliyeye vereceğimiz ücret ile daha fazla katkı yapabileceğimizi düşündük. Genel merkez tarafından Hatay’da bizim gönderdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılacak” dedi.

‘Suriye ve Afrin’e Kardeşlik Köprüsü’ yardım TIR’ı okunan duanın ardından Muğla’dan yola çıktı ve Hatay’a ulaşacak.

