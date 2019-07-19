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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

Suriye uyruklu kadını öldüren zanlılar adliyeye sevk edildi

zanlıların adliyeye götürülmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Akalan 


- Diyarbakır’da, 4 yıl önce Suriye uyruklu bir kadını öldüren zanlılar, adliyeye sevk edildi. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, 31 Temmuz 2015'te Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürüldüğü olayın firari şüphelileri Suriye uyruklu A.H. ile A.H. dün Van’da yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, Diyarbakır’a sevk edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. (YRT-
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