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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Suriye Telabyad'ta dev yangın - Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü Video

- Suriye Telabyad'ta dev yangın - Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü Video

görüntü

Çakal 

-19092019_sanliurfa_akcakale_surıye_telabyadda_dev_yangın_(mb)_md
-Suriye Telabyadda yangın
-Yangın telabyad semalarını zifiri karanlığa çevirdi
-Telabyad ilçesi
-Detay
-HABER-KAMERA;GÖRÜNTÜ

( TEL ABYAD ) - Suriye Telabyad'ta dev yangın- Telabyad'da çıkan yangın bir saat sürdü TEL ABYAD

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentinde çıkan yangın yaklaşık bir saat sürdü. Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentinde, nedeni beli olmayan bir yangın çıktı. Yangın Türkiye'nin sınır ilçesi olan Akçakale'den rahatlıkla görüldü.
(MD-Şİ
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