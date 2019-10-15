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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye tarafından atılan havan topu saldırısında yaralanan çocuk o anları İHA'ya anlattı

Suriye tarafından atılan havan topu saldırısında yaralanan çocuk o anları İHA'ya anlattı

Saldırıda yaralanan Sadun Tuncer

İlk Müdahale Hastane Havan Mermisi Teröristler Saldırı 

-Sedye ile hastaneden çıkması
-Konuşması

( MARDİN -ÖZEL)- 14 yaşındaki Sadun Tuncer:- "İkinci bombada yaralandım"- "Biz balkonda otururken bomba patladı" MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü'ne düşen havan mermisinde yaralanan 14 yaşındaki Sadun Tuncer, balkonda oturdukları sırada bombanın patladığını belirterek, "Bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu, bir çocuğun eli kesildi" dedi.
Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca ve Otluk Köyü'ne, Suriye tarafından 8 adet havan topu ve roket atıldı. YPG'li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda bacağından yaralanan 14 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi Sadun Tuncer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde o anları anlatan Sadun Tuncer, "Bacağımdan yaralandım. Taşlıca köyündeydim. Biz balkonda otururken bomba patladı. O esnada bombanın patladığı yere gittim. İkinci bomba geldi, ikinci bombada yaralandım. Birinci bombada kimseye bir şey olmadı. İkinci bombada bir kadının eli koptu. Bir çocuğun eli kesildi" diye konuştu.

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