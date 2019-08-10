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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi İzle

Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi İzle

detay görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Akaryakıt Tankeri Askeri Araç Yakıt Tankeri 


- Irak yönünden gelen ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 400 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, askeri araç kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü.
Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
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