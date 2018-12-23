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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu - ŞANLIURFA

Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu - ŞANLIURFA

- Olay yerindeki ambulans ve itfaiye aracı - Bekleyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri - Boğulmanın yaşandığı kanalŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinde 85 yaşındaki Suriyeli kadın, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğuldu.Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Meryem Abid (85), Tatlıca Mahallesi yakınlarında tahliye kanalını kullanarak Suriye sınırını geçmeye çalışırken boğuldu. Yaşlı kadının kanalette boğulduğunu fark eden çobanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İtfaiye ekiplerince cesedi kanaldan çıkarılan yaşlı kadının 4 gün önce evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.Meryem Abid'in cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı Kadın Jandarma İtfaiye Aracı Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

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