- Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli bölgelerden Hatay’a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan İlçesinde hazırlıklarını tamamladı. Komandolar ve zırhlı araçlar, Kumlu İlçesinde bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan Suriye’deki birliklere takviye amaçlı gönderildi. (CNK-
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