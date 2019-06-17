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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi

- Suriye sınırındaki birliklere asker takviyesi

ZPT araçlarının geçişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Komando Dolar Askeri Birlik 

-Tırların geçmesi

( HATAY ) HATAY

- Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli bölgelerden Hatay’a zırhlı araçlarla sevk edilen çok sayıda komando, Kırıkhan İlçesinde hazırlıklarını tamamladı. Komandolar ve zırhlı araçlar, Kumlu İlçesinde bulunan Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan Suriye’deki birliklere takviye amaçlı gönderildi. (CNK-
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