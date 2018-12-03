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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi İzle

Suriye sınırındaki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi İzle

Suriye sınır hattından görüntüler

Sekte Özel Güvenlik İlham Askeri Araç Gesi 

-Sınır hattına giden askeri araçlar

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek Kilis'in. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesine komşu olan Kilis’te, bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bu bölgelerin 15 Aralık tarihine kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, “Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, , Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey-Alsancak Şehit Yusuf Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 17.00’de bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.
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