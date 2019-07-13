Suriye sınırındaki anız yangını korkuttu

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Suriye’nin sınır komşusu olan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Suriye’nin Rasulayn kentinin sınır hattına yakın bir bölgesinde başlayan anız yangını rüzgar nedeniyle büyümesi üzerine yangın yerine Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekipler ile TİGEM’e ait itfaiye birimleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelmedi.

