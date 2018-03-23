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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırındaki Akçakale’ye iki dev Türk bayrağı dikildi İzle

Suriye sınırındaki Akçakale’ye iki dev Türk bayrağı dikildi İzle

dev bayrağın açılması

Alabalık Terör Örgütü Teröristler Bağımsızlık Çakal 

-direğe çekilmesi
-kalabalık
-yakın ve uzak açı
-hakim olduğu tepeden Suriye tarafı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, YPG/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinin karşısına 2 adet 12 metrelik dev Türk bayrağı dikildi. Şanlıurfa Akçakale karayoluna yakın dikilen ve ilçenin her noktasında görülün bayraklar göndere çekilirken “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, bayrak inmez” sloganlarını atan mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’a teşekkür etti. Milletin bağımsızlık ve özgürlüğünün sembolü olan Türk bayrağının ifade ettiği anlama dikkat çeken Başkan Abdülhakim Ayhan ise Şair Mithat CemaI Kuntay’ın “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır” şeklindeki ünlü dizelerini hatırlatarak, “Afrin’i teröristlerden temizleyen Mehmetçiğimize operasyon süresince her türlü desteği verdik. Şimdi Suriye’nin sıfır noktasında yer alan Akçakale’nin her yerinde görülebilecek iki dev Türk bayrağı dikerek, vatan, millet ve bayrak sevgimizi bir kez daha perçinlemiş olduk. İlçemizin her yerinde bayrağımızın dalgalandığını gördükçe bizler gururlanacağız” ifadelerini kullandı.
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