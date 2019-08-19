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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırındaki Akçakale’de askeri hareketlilik

Suriye sınırındaki Akçakale’de askeri hareketlilik

Askeri araçlar

Askeri Araç Şili Terör Örgütü Çakal Trol 

-Akçakale'ye girişleri
-Şehir içinde ilerlemeleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri araç hareketliliği yaşandı. Sınır hattında ilerleyen zırhlılar, şehir merkezine giriş yaptı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Suruç ilçesi istikametinden sınır hattı boyunca ilerleyen personel taşıyıcı kirpiler, Akçakale ilçesine giriş yaptı. İlçede sınır hattına yakın ilerleyen zırhlılar, daha sonra 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına gitti. Öte yandan Akçakale ilçesinde ABD'li 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililer arasında Müşterek Harekat Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor.
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