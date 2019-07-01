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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırında yangın - ŞANLIURFA Haberi

Suriye sınırında yangın - ŞANLIURFA Haberi

- Yangının olduğu yerden görüntü - Alev ve duman görüntüsüSuriye sınırında yangın - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesindeki Suriye sınır hattında çıkan yangın, kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, sınır hattındaki Maden Mahallesi yakınlarında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Bild Anız Yangını Trol 

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