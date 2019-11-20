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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi

Suriye sınırında telafi eğitimi gören öğrenciler gönüllerince eğlendi

öğrencilerin eğlenmesi

Yarış Psikoloji Yan Etki Öğrenciler Animasyon 

-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde telafi eğitimleri süren bir ilkokuldaki öğrenciler için etkinlik düzenlendi.
Etkinlikle keyifli anlar yaşayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin gönüllü olarak oluşturdukları “Umut Balonları İyilik Hareketi” adlı etkinlik, Şanlıurfa Valiliği Açık Kapı Birimi’nin destekleriyle Şanlıurfa merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Akçakale’ye bağlı Ohali köyünde gerçekleştirildi.
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bir süre tatil edilen ve harekatın en sıcak yaşandığı bölgede yer alan Ohali İlkokulu ve Ortaokulu’nda eğitim gören 495 öğrenci, düzenlenen etkinlikle çeşitli yarışmalara ve animasyon gösterilerine katıldı.
Terörle mücadele sırasında yaşanan savaş ortamının psikolojik etkilerini ve çocuklar üzerinde oluşması muhtemel travmaları ortadan kaldırmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenip stres attı.Vali Abdullah Erin’in gönderdiği çeşitli hediyelerle de sevinen öğrenciler, Vali Abdullah Erin’e, Açık Kapı Birimi personeline ve Harran Üniversitesi öğrencilerine teşekkür etti.
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