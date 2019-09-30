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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

Suriye sınırında ölüme terk edilen bebek kurtarılamadı

Hastane acilinden detaylar

Hastane Cenaze Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri Irak 

-Adli Tıp Kurumundan detaylar
-Cenaze aracından detaylar
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Hatay ilinin Suriye sınırında ölüme terk edilen yabancı uyruklu bir bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre olay, Hatay ilinin Suriye sınırında yaşandı. Kim tarafından bırakıldığı belirlenemeyen yabancı uyruklu bir bebek, güvenlik güçlerince fark edildi ve durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin durumunun kötü olduğunu belirledi. Bunun üzerine 112 Hava Ambulansı devreye konularak, bebek Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatay’dan kalkan hava ambulansında bebek, Şanlıurfa yakınlarında fenalaşınca ambulans Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine acil inişi yaptı. Burada tedavi altına alınan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna konuldu. Cenaze, yakınlarının ortaya çıkmazsa 15 gün sonra belediyeye ait kimsesizler mezarlığına defin edilecek.
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