Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

-geçen askeri zırhlı araçlar



(ÇORUM) Ormanda uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama...Operasyonda 11 kilo 230 gram esrar ele geçirildi GAZİANTEP



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından hareketlenen sınır hattında zırhlı araçların hareketliliği sürüyor. Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçerek, elleri tetikte hazır bekliyor. Zırhlı araçlar ise devriye atarak, bölgedeki kontrolünü sürdürüyor. Suriye'nin Cerablus kentine açılan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında da sık sık askeri araçların giriş çıkışları gözleniyor. Sınır hattında devriye atan Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, daha önce terörden temizlenen ve ÖSO güçlerinin kontrolündeki Cerablus'da da devriye atıyor.

