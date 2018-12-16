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16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor

sınır kapısı

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-geçen askeri zırhlı araçlar

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından hareketlenen sınır hattında zırhlı araçların hareketliliği sürüyor. Suriye sınırındaki askeri birlikler teyakkuza geçerek, elleri tetikte hazır bekliyor. Zırhlı araçlar ise devriye atarak, bölgedeki kontrolünü sürdürüyor. Suriye'nin Cerablus kentine açılan Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki sınır kapısında da sık sık askeri araçların giriş çıkışları gözleniyor. Sınır hattında devriye atan Türkiye'ye ait zırhlı araçlar, daha önce terörden temizlenen ve ÖSO güçlerinin kontrolündeki Cerablus'da da devriye atıyor.
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