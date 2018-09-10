Suriye sınırında askeri hareketlilik - HATAY

- Askeri araçların geçişlerinden görüntülerSuriye sınırında askeri hareketlilik - Türkiye'nin çeşitli birliklerinden takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay 'a ulaştıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçların Hatay 'a gelişi sürüyor.Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların Hatay 'ın Hassa ilçesinden geçerek Reyhanlı'ya gelişi devam ediyor.Sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ve personelin gün içinde sevkiyatları sürdü.Sevkiyatların yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiği gözleniyor.