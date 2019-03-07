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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına ZPT sevkiyatı

Suriye sınırına ZPT sevkiyatı

sevkiyattan görüntü

Cenin Komando Dolar Hanlı 

-detaylar

( HATAY ) HATAY

- Suriye sınırında bulunan birliklere takviye için çeşitli birliklerden gönderilen onlarca zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komandolar, Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra ulaştı. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden gecenin geç saatlerinde Suriye sınır birliklerine yüzün üzerinde ZPT ve komando sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
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