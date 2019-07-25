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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına zırhlı araçlarla komando sevkiyatı

Suriye sınırına zırhlı araçlarla komando sevkiyatı

Şanlıurfa

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-Suriye sınırına komando sevkiyatı
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye olarak 15 araçlık komando sevkiyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa’ya ulaştı. Şanlıurfa’da gerekli ikmalleri yapılan 15 araçlık konvoy daha sonra Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıktı. Konvoydaki askeri araçların ve komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye olarak yerleştirileceği bildirildi.

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