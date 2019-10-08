Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı - ŞANLIURFA

- Suriye sınırı - Ceylanpınar ilçesine ulaşan zırhlı araçların geçişinden görüntülerSuriye sınırına zırhlı araç sevkiyatıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı.Batı illerinden gelen zırhlı araç yüklü tırlarla askeri araçlardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Ceylanpınar ilçesine ulaştı.Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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