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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı (2) - ŞANLIURFA

Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı (2) - ŞANLIURFA

- Suriye sınırı - Zırhlı araçların geçişiSuriye sınırına zırhlı araç sevkiyatıŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve iş makinesi takviyesi yapıldı. Şanlıurfa 'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı araç yüklü 10 tır ve çeşitli iş makinelerinden oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Zırhlı Araç İş Makinesi Askeri Birlik Çakal 

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