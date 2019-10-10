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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - HATAY

Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - HATAY

- Barış Pınarı Harekatı - Tank ve zırhlı araçların Kırıkhan ilçesinden geçişiSuriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.Kırıkhan ilçesindeki askeri birliklerde konuşlu bulunan zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve tanklar tırlara yüklenerek Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere yola çıktı.Güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrılarak Hassa ilçesinden geçen konvoyun Gaziantep'e doğru gittiği gözlendi.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Birlik 

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