Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (3) - HATAY
- Sınır birliklerine sevk edilen tırlara yüklü zırhlı araçlar - Askeri Tırların çıkışı sırasında uğurlamaya gelerek selam duran askerler - Kırıkhan merkezinden geçen ZPT yüklü tırlara öğrencilerin Türk bayrağı açarak sevgi gösterisiSuriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.Bir süre önce farklı birliklerden Hatay 'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları tırlara yüklendi.Güvenlik önlemleri altında yola çıkan çok sayıda aracın, Gaziantep istikametine gittiği görüldü.
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