Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (2) - HATAY
- Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Konvoyun güvenlik önlemleri altında ilerleyişinden görüntülerSuriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.Kırıkhan ilçesindeki askeri birliklerde konuşlu bulunan zırhlı personel taşıyıcı araçlar ve tanklar tırlara yüklenerek Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere yola çıktı.Güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrılarak Hassa ilçesinden geçen konvoyun Gaziantep'e doğru gittiği gözlendi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım