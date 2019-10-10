Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı (2) - HATAY
- Suriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı - Araçların geçişleriSuriye sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç takviyesi sürüyor.Bir süre önce farklı birliklerden Hatay 'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcıları tırlara yüklendi.Güvenlik önlemleri altında yola çıkan çok sayıda aracın, Gaziantep istikametine gittiği görüldü.
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