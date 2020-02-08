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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına Tank ve Obüs sevkiyatı

Suriye sınırına Tank ve Obüs sevkiyatı

Askeri sevkiyata ait tırların geçişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Jandarma Jandarma Komutanlığı Askeri Konvoy 


- Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti. Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye’den geçerek sınır birliklerine doğru devam etti. Yoğun bir şekilde devam eden sevkiyata bugünde devam edildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye’den geçerek Suriye’ye deki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyata ait araçlar ilçe jandarma komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.
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