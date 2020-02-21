Suriye sınırına tank ve kobra sevkiyatı Haberi

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)‘nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 10 kobra zırhlı araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. İslahiye ilçesinden geçen konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Sevkiyat Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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