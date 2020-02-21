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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırına tank ve kobra sevkiyatı Haberi

Suriye sınırına tank ve kobra sevkiyatı Haberi

zırhlı araçların İslahiye'den geçişleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar İdlib Askeri Birlik Hanlı 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)‘nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gönderilen yaklaşık 10 kobra zırhlı araç, tank ve zırhlı personel taşıyıcı geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına sevk edildi. İslahiye ilçesinden geçen konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine doğru hareket etti. Sevkiyat Hatay’ın Reyhanlı ilçesi sınırından geçerek Suriye'ye gireceği ve İdlib'teki gözlem noktasında konuşlandırılacağı öğrenildi.
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