Suriye sınırına tank sevkiyatları devam ediyor

Tırlarda taşınan tankların İskenderun'un Kırıkhan ilçesinden geçişi
( HATAY ) HATAY
- Türkiye-Suriye sınırında tank sevkiyatları hız kesmeden devam ediyor. İskenderun Ahmet Tor Kışlası’ndan çıkan tanklar yoğun güvenlik önlemleri altında tırlarda taşındı. Tırlar İskenderun’un Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi. Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Şanlıurfa’ya doğru ilerleyen tırlardaki tankların burada konuşlandırılmak üzere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım