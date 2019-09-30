Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor Haberi

- Suriye sınırına sevkiyatlar sürüyor Haberi

seyir halindeki araçlar, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Askeri Araç Çakal 


- Türkiyenin farklı bölgelerinden Suriye sınırına gerçekleştirilen askeri araç sevkiyatı sürüyor. Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine askeri araç sevkiyatı sürüyor. Gece boyunca tank, zırhlı araç ve iş makinelerinin yer aldığı çok sayıda araç Suriye sınırına gönderildi. yoğun güvenlik tedbirleri arasında sevkiyatı yapılan araçların ise ABD ile ortak kara ve hava devriyesinin gerçekleştirildiği Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine konuşlandırıldığı öğrenildi. (SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı