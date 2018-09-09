Suriye sınırına sevkıyatlar hızlandı



- Gaziantep'ten çıkan ve aralarında sinyal kesici cihazlar, mühimmat ve komandoların da yer aldığı yaklaşık 35 araçlık askeri araç konvoyu doğu illerine doğru hareket etti. Gaziantep'ten doğu illerine yaklaşık 35 araçtan oluşan askeri araç sevkıyatı yapıldı. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan konvoyda, mühimmat, sinyal kesici cihazlar, yakın tanklarının bulunduğu kamyonlardan oluştu. Ayrıca konvoyda, zırhlı araçlar ve komandoları taşıyan minibüsler de yer aldı. Konvoy geçişi esnasında geniş güvenlik tedbirleri alınırken, konvoy Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine doğru seyir etti. Gaziantep'ten sevk edilen askeri personel, mühimmat ve araçların Suriye sınırında görev yapacağı öğrenildi. (SD-

