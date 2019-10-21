Suriye sınırına sevkiyat - KİLİS

- Zırhlı personel taşıyıcıların geçmesi - Askeri personel taşıyan otobüslerin geçişiSuriye sınırına sevkiyatKİLİS (AA) - Suriye sınırındaki birliklere zırhlı personel taşıyıcı ve jandarma özel harekat takviyesi yapıldı.Türkiye'nin farklı kentlerinden gönderilen jandarma özel harekat personelini taşıyan otobüsler ile zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy, Kilis kent merkezinden geçerek güvenlik önlemleri altında sınır hattına doğru hareket etti.Personel ve araçların, Kilis - Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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