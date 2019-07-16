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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor

Askeri konvoyun geçişi

( HATAY ) HATAY

Komando Dolar Askeri Birlik Askeri Personel 


- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri personel takviyesi sürüyor. Ülkedeki çeşitli birliklerden yola çıkan komandoları taşıyan Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) ve sinyal kesici araçlar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Konvoy daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’nın Suriye sınırına doğru yola çıktı. Komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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