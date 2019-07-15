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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor

Suriye sınırına sevkıyat devam ediyor

ASKERİ ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜLER.

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Askeri Mühimmat Askeri Birlik 


- Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri mühimmat ve fırtına obüsleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen içinde fırtına obüslerinin ve mühimmatın bulunduğu 15 kadar araç gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Askeri konvoy yoğun güvenlik önlemleri altındaki sınır birliklerine doğru hareket etti.
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