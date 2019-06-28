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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi

Suriye sınırına olağanüstü komando takviyesi

Komandolardan genel ve detay görüntüler

Çatışma Komando Askeri Araç Saldırı Askeri Personel 

-ZBT araçlarının geçişi
-ZBT araçlarına mühimmat yüklenmesi
-genel görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan sıcak çatışmanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına olağanüstü askeri sevkiyat gerçekleştiriliyor. ESAD güçleri tarafından İdlib'te TSK gözlem noktalarına yapılan saldırıların ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yüzlerce askeri personel ve askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcı ulaştı. Burada askeri araçların dolumlarının yapılmasının ardından askeri personeller askeri araçlar ve zırhlı personel taşıyıcılarla yola çıktı. Askeri personellerin sıcak çatışmaların yaşandığı İdlib bölgesine konuşlandırılması bekleniyor.
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