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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Suriye sınırına obüs sevkiyatı

Tırlara yüklenmiş obüslerin götürülmesi

( HATAY ) HATAY

Askeri Araç 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine askeri tırlara yüklenmiş obüs ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda obüs, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.
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