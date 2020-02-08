Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı Video

- gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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