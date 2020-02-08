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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı Video

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı Video

Araçların gelişi

Askeri Konvoy Hanlı 

-Araçların karakoluna gelişi

( HATAY ) HATAY

- gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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