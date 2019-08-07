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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Konvoy Terör Örgütü Askeri Birlik 

-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere 7 zırhlı araçlık mühimmat sevkiyatı yapıldı. Suriye sınırındaki askeri birliklere mühimmat sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen mühimmat yüklü zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine doğru yola çıktı. 7 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye’nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç sınır hattına gönderildi.
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