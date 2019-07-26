Suriye sınırına komando sevkiyatı - ŞANLIURFA Haberi
- Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan detay - Askeri konvoyun geçişiSuriye sınırına komando sevkiyatı - Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesindeki askeri birliklere komando takviyesi yapıldıŞANLIURFA (AA) - Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesine ulaştı.Güvenlik önlemleri altında Suruç 3. Hudut Taburu'ndan çıkış yapan komandoları taşıyan zırhlı personel taşıyıcılarından oluşan 10 araçlık konvoy, Suriye sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na doğru hareket etti.Personelin, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım