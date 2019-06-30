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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına komando sevkiyatı - HATAY İzle

Suriye sınırına komando sevkiyatı - HATAY İzle

- Suriye sınırına komando sevkiyatı - Komandolardan oluşan konvoyun güvenlik önlemleri altında geçişlerinden görüntüSuriye sınırına komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi.Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay 'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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