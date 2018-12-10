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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye sınırına komando sevkiyatı - HATAY

Suriye sınırına komando sevkiyatı - HATAY

- Askeri konvoyun geçişiSuriye sınırına komando sevkiyatıHATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri Hatay 'a ulaştı.Aralarında sinyal kesici askeri araçların da bulunduğu konvoy Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden güvenlik önlemleri altında geçerek Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti.Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen komandoların takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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