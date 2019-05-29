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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına komanda takviyesi

Suriye sınırına komanda takviyesi

Askeri konvoydan genel ve detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Birlik 


- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando takviyesi yapıldı. Sınır ötesi operasyon hazırlığı süren Türk Silahlı Kuvvetleri, sıfır noktasına askeri araç ve komanda takviyesi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar konvoyla Hatay'ın Kırıkhan İlçesine geldi. Bir süre bekletilen askeri konvoy akşam saatlerinde sınır birliklerine doğru yola çıktı.
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