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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına iş makinesi sevkıyatı İzle

Suriye sınırına iş makinesi sevkıyatı İzle

ASKERİ KONVOYDAN DETAYLAR

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

İş Makinesi Askeri Konvoy Askeri Birlik 


- Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine askeri iş makinesi sevkıyatı yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin farklı askeri birliklerinden geldiği tahmin edilen 20 kadar ağır iş makinesinden oluşan askeri konvoy, gece geç saatlerde Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesine geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altındaki askeri konvoy sınır birliklerine doğru hareket etti.
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