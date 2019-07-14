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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı Haberi

Suriye sınırına, fırtına obüs, topçu bataryası sevkiyatı yapıldı Haberi

Obüs toplarının gidişi

Bild Askeri Araç 

-Topçu bataryalarının gidişinden görüntüler
-Askeri sevkiyatlardan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına, fırtına obüs, tank ve topçu bataryası ile mühimmat sevkiyatı yapıldı. Kilis’in Elbeyli ilçesinde konuşlu bulunan askeri araçlar, fırtına obüs, tank, topçu bataryası ile mühimmat yüklü askeri araçlar, Gaziantep üzerinden Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki birliklere gönderildi. 60 araçlık sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi.

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