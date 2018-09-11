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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına dev Türk bayrağı - ŞANLIURFA

Suriye sınırına dev Türk bayrağı - ŞANLIURFA

- Dev Türk bayrağından görüntüler (drone çekimi - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın konuşması - DetaylarSuriye sınırına dev Türk bayrağıŞANLIURFA (AA) - Suriye sınırındaki Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde bir tepeye dikilen göndere 150 metrekarelik Türk bayrağı çekildi.Ceylanpınar Belediyesince, 50 metrelik göndere dev Türk bayrağının çekilmesi dolayısıyla Özbek Mahallesi yakınlarındaki tepede tören düzenlendi.
Törene, Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, AK Parti İlçe Başkanı Halid Şimşek ile Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Menderes Atilla törende yaptığı konuşmada, Türk bayrağının ilelebet dalgalanacağını söyledi.

Şehitlerin mukaddes hatırası olan bayrağın Suriye sınırında dalgalanacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Atilla, ilçeyi çevreleyen tepelerin tamamında bayrağın dalgalandığını belirtti.
Konum itibarıyla şehir girişinde bulunan tepede de bayrak olmasını istediklerini dile getiren Atilla, "İlçe halkımızın bayrak sevgisi her zaman zirvededir. Böyle güzel bir düşünceyi hayata geçirebildiğimiz için çok mutluyuz. Her zaman bayrak bizim hassasiyetimiz ve önceliğimiz olmuştur. İnşallah bu ülkede bayrak inmez, ezan sesi de hiç durmaz."Atilla ve beraberindekiler, Suriye sınırına hakim konumdaki tepede, göndere bayrak çekilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirerek, anı ölümsüzleştirdi.

Ölümsüz Hatıra Fotoğrafı Çekim Allah Hassasiyet 

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