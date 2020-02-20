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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına büyük sevkiyat

Suriye sınırına büyük sevkiyat

çeşitli askeri araçların islahiyeden geçişi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hava Saldırısı Zırhlı Araç Komando Askeri Araç Saldırı 


- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirildi.
Konvoyda komandoların yanı sıra zırhlı araç ve mühimmat da yer aldı. Suriye’nin İdlip şehrinde ki hava saldırısı sonucu 2 askerin şehit edilmesi ve 5 askerin yaralanmasının ardından snır hattı sevkiyatlar hızlandı. Hatay'ın Reyhanlı istikametine seyir eden büyük sevkiyatta Kayseri Komando Tugayı’ndan personel ile ve çeşitli birliklerden tank, ZMA, mühimmat ve malzemeler yer aldı. Askeri konvoyun geçtiğini gören Ali Demircan isimli vatandaş askerlere sevgi gösterisinde bulunarak Türk bayrağını salladı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.
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