Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına beton blok sevkiyatı - ŞANLIURFA

Suriye sınırına beton blok sevkiyatı - ŞANLIURFA

- Beton bloklarını taşıyan tırlar - Tırların sınır hattına girişi - Sınırdaki askeri araçlarSuriye sınırına beton blok sevkiyatıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.

Askeri Araç Çakal 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı