Suriye sınırına beton blok sevkiyatı - ŞANLIURFA

- Beton bloklarını taşıyan tırlar - Tırların sınır hattına girişi - Sınırdaki askeri araçlarSuriye sınırına beton blok sevkiyatıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesindeki Suriye sınırının sıfır noktasına, beton blok sevkiyatı yapıldı.Askeri araçlar eşliğinde ilçeye gelen beton blok yüklü 4 tır, Suriye sınırındaki askeri bölgeye giriş yaparak ilçenin batısına doğru ilerledi.Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında dün TSK ve ABD askeri unsurları, askeri araçlarla Suriye sınırının sıfır noktasında çalışma yapmıştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım