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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS

- Askeri sevkiyattan detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyat sürüyorKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.Komandolar ve araçların, Kilis - Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Komando Dolar Askeri Birlik 

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