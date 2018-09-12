Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - HATAY

- Zırhlı personel taşıyıcıların Kırıkhan ilçesinden geçişiObüs ve tanklar Suriye sınırında - Türkiye'nin farklı illerinden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı - Sınır mahallesinde ikamet eden çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla, konvoyun geçişi sırasında ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attıHATAY (AA) - Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay 'ın Reyhanlı ilçesine geldi.Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.