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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

yoldaki zırhlı araçlar

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Terör Operasyonu Çakal 

-yol kenarında bekleyen zırhlılar
-şehrin içinde ilerleyen zırhlılar
-tugaya giriş yapan zırhlılar
-genel ve detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Fırat’ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa’nın Suriye sınırına zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan terör operasyonu için sınıra zırhlı araç sevkıyatı devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan çok sayıda zırhlı araç, Hatay ve Kilis’ten Şanlıurfa’ya geldi. Gün boyunca devam eden sevkıyatlarda tırlarla taşınan tanklar, obüsler ve personel taşıyıcılar, Şanlıurfa 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı. Burada gerekli bakımları yapılacak olan zırhlı araçların Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçesine gidecekleri öğrenildi.
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