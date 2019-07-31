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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA Video

Suriye sınırına askeri sevkiyat - ŞANLIURFA Video

- Suriye sınırına askeri sevkiyat - Askeri araçların geçişinden detaylarSuriye sınırına askeri sevkiyatŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı.Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı.Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Jandarma Komando Askeri Birlik 

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